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لبنان

آخر كلام لوزير الدّفاع الإسرائيلي.. ما هو موقفه من مستجدات "ملف الترسيم"؟

Lebanon 24
02-10-2022 | 11:14
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، الأحد، إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، "مفيد" لكل من إسرائيل ولبنان، مؤكداً أن تفاصيله ستعرض على الكنيست وتنشر أمام الرأي العام، موضحاً أيضاً أن الاتفاق لا يضمن منع أي احتكاك عسكري مستقبلاً مع لبنان، وسيؤدي إلى إضعاف ارتباط بيروت بطهران.
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وذكر جانتس عبر حسابه على "تويتر" أن الاتفاق "ذو طابع اقتصادي وفني، إذا تم توقيعه، فنحن ولبنان ومواطنوه الذين يعانون من أزمة صعبة، سنستفيد منه لسنوات طويلة قادمة". 
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