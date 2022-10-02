"وعدٌ بالمتابعة".. الوفد الأوروبي لدعم النزاهة في لبنان يلتقي أهالي شهداء المرفأ

نظم المرصد الاوروبي لدعم النزاهة في لبنان "L'observatoire Europeen Pour L'integrite Du Liban"، لقاء في مركز فوج إطفاء بيروت، مع أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت - فوج الإطفاء، حضره محافظ بيروت القاضي مروان عبود.

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واستمع الوفد الاوروبي الى أهالي الشهداء، الذين شرحوا عملهم مع لجنة حقوق الانسان في لبنان والاخبارات التي قدمت الى القضاء اللبناني، وقد طالب الاهالي بتدخل لجنة تقصي الحقائق الدولية، مذكرين بطلب صور الاقمار الاصطناعية لحظة وقوع الانفجار والتي لم تصل من أي دولة.



وفي ختام اللقاء، سلّم الاهالي الوفد الاوروبي المستندات كافة المتعلقة بالملف، وبدوره الوفد الاوروبي وعد بمتابعة العمل على الموضوع.