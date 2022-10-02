بعد تقرير "لبنان24".. "قوى الأمن" تكشف حقيقة فيديو خطف طفلٍ في تعلبايا

كشفت المديرية العامة لـ"قوى الأمن الداخلي"، اليوم الأحد، حقيقة الفيديو المُنتشر قبل يومين لعملية خطف طفلٍ في منطقة تعلبايا.

ووفقاً لـ"قوى الأمن"، فقد بيّنت المتابعة أن الحادثة ليست أمنية بل لها خلفيات عائلية، موضحة أن "والد الفتى الذي يبلغ من العمر 12 عاماً هو الذي أخذه من طليقته، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المُختص".

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كان "لبنان24" نشر يوم أمس تقريراً أظهر فيه حقيقة الفيديو المتداول الذي زعم خطف الطفل "غ.م.د." البالغ من العمر 13 عاماً. أظهر فيه حقيقة الفيديو المتداول الذي زعم خطف الطفل "غ.م.د." البالغ من العمر 13 عاماً.

وبحسب تقرير "لبنان24"، فإنّ والد الطفل السيد نزار محي الدين كشف حقيقة الفيديو الذي جرى تناقله، نافياً تعرض نجله لأي عملية خطف، موضحاً أن الأخير موجود في عهدته وتحت رعايته استناداً إلى قرار المحكمة الشرعيّة.