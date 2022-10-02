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لبنان

نائب سابق في ذمة الله

Lebanon 24
02-10-2022 | 13:39
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توفي اليوم الاحد النائب السابق كميل زيادة، ابن بلدة هرهريا القطين (فتوح كسروان) وهو من مواليد 20 آذار 1943.
انتخب نائبا عن جبل لبنان منطقة كسروان الفتوح في دورة سنة 1992، وأعيد انتخابه في دورة 1996.
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انتخب عضوا في لجنة الادارة والعدل وعضوا في المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء وامينا للسر في هيئة مكتب المجلس. وهو عضو في اللجنة التنفيذية لحركة التجدد الديمقراطي وفي لقاء قرنة شهوان.

لبنان

تعازي ووفيات

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