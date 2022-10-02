حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الاصابات؟

اعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل "145 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1216025، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ".

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