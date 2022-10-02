"مساكين".. تعليقٌ جديد من جميل السيّد على ملف "الترسيم"

غرّد النائب جميل السيّد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "هل إسرائيل فعلاً منقسمة حول الإتفاق مع لبنان في الثروة البحرية؟! هُم ليسوا منقسمين في أنهم حصلوا على كامل حصة إسرائيل، بل منقسمون حول من يستطيع أن يأخذ اكثر من حصة لبنان! لابيد أخذ كثيراً من حصة لبنان، ونتانياهو يعتبر أنه كان على لابيد أن يأخذ أكثر، وهنا جوهر الخلاف! مساكين نحن".

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