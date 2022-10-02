"مساندة مُطلقة للمزارعين".. الحاج حسن جال في كل لبنان دعماً للتفاح اللبناني

وزع المكتب الإعلامي لوزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن خبراً مفصلاً عن كامل جولته بمناسبة يوم التفاح اللبناني السبت 1 تشرين الأول.



وذكر البيان أن "المحطة الأولى كان في محافظة بعلبك الهرمل - قضاء بعلبك - بلدة اللبوة، حيث عقد الحاج حسن لقاء جامعاً في منزل رئيس بلدية اللبوة، ضم رؤساء بلديات وفعاليات ومزارعين.

Advertisement

وأشار الحاج حسن في كلمة له الى "المشاكل التي يواجهها قطاع التفاح في لبنان، ووضع الحضور بصورة الجولة التي قام بها على عدد من الدول العربية بهدف توسيع عمليات التصدي، ولفت الى ان الأولوية في الأيام المقبلة هي لتوفير تمويل من الهيئات المانحة لتأمين الطاقة الكهربائية المتجددة للبرادات على أن يكون هناك شراكة ما بين البلديات ووزارة الزراعة والهيئات الأهلية في هذا المجال". وذكر البيان أن "المحطة الأولى كان في محافظة بعلبك الهرمل - قضاء بعلبك - بلدة اللبوة، حيث عقد الحاج حسن لقاء جامعاً في منزل رئيس بلدية اللبوة، ضم رؤساء بلديات وفعاليات ومزارعين.وأشار الحاج حسن في كلمة له الى "المشاكل التي يواجهها قطاع التفاح في لبنان، ووضع الحضور بصورة الجولة التي قام بها على عدد من الدول العربية بهدف توسيع عمليات التصدي، ولفت الى ان الأولوية في الأيام المقبلة هي لتوفير تمويل من الهيئات المانحة لتأمين الطاقة الكهربائية المتجددة للبرادات على أن يكون هناك شراكة ما بين البلديات ووزارة الزراعة والهيئات الأهلية في هذا المجال".

المحطة الثانية: محافظة بعلبك الهرمل - قضاء بعلبك - بلدة اليمونة

واستكمل الحاج حسن جولته فزار بلدة اليمونة البقاعية وعقد لقاء في منزل رئيس البلدية ضم عدداً من رؤساء بلديات المنطقة والمخاتير بالإضافة الى رؤساء جمعيات زراعية وتعاونية ومزارعين، ووعد الحاج حسن بتوجيه التجار ان يمنحوا الأهمية القصوى لموضوع التفاح في المناطق اللبنانية كافة ولاسيما منطقة بعلبك الهرمل. واستكمل الحاج حسن جولته فزار بلدة اليمونة البقاعية وعقد لقاء في منزل رئيس البلدية ضم عدداً من رؤساء بلديات المنطقة والمخاتير بالإضافة الى رؤساء جمعيات زراعية وتعاونية ومزارعين، ووعد الحاج حسن بتوجيه التجار ان يمنحوا الأهمية القصوى لموضوع التفاح في المناطق اللبنانية كافة ولاسيما منطقة بعلبك الهرمل.

المحطة الثالثة: محافظة بعلبك الهرمل - قضاء بعلبك- بلدة عيناتا وتمنى الحاج حسن خلال زيارته لبلدة عيناتا في قضاء بعلبك في مداخلة لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، "أن تكون الدول الصديقة كافة متعاونة في موضوع تصدير التفاح اللبناني إلى أسواقها، وأن توضع التوترات السياسية بين لبنان والسعودية جانبا لتصدير التفاح إلى المملكة". وتمنى الحاج حسن خلال زيارته لبلدة عيناتا في قضاء بعلبك في مداخلة لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، "أن تكون الدول الصديقة كافة متعاونة في موضوع تصدير التفاح اللبناني إلى أسواقها، وأن توضع التوترات السياسية بين لبنان والسعودية جانبا لتصدير التفاح إلى المملكة".

ودعا إلى التعاون لتفكيك العقبات التي تقف امام انسياب حركة الترانزيت والجمارك مع سوريا والاردن والعراق لتسهيل عملية تصدير التفاح اللبناني إلى هذه الدول، لافتا إلى أنه في منتصف شهر تشرين الاول ستبدأ عمليات مكثفة ستفتح أكثر الاسواق بين لبنان والعراق والاردن".

المحطة الرابعة: محافظة البقاع - قضاء زحلة - بلدة عنجر

وأعلن الحاج حسن من عنجر "انه خلال 15 يوما من الان، ستفتح اسواق الاردن بالكامل للتفاح".

وتوجه وزير الزراعة الى الملك الاردني بالشكر لافتا الى "ان العراقيين منفتحون بالكامل"، لافتا الى "ضرورة التحدث الى سوريا والسعودية فنحن لا يوجد لدينا عدو في هذه الارض الا "إسرائيل" كما وعد انه لن يترك اي جهد في سبيل كل ما من شأنه أن يثبت أهلنا في هذه المنطقة وفي كل لبنان".

كذلك، أكد الوزير "أننا سواء في الازمة وفي المشكلة وفي الحل وفي الجهد".

المحطة الخامسة: محافظة البقاع - قضاء البقاع الغربي- بلدة خربة قنفار وأشار خلال لقاء فعاليات ببدية ومزارعين ورؤساء جمعيات في خربة قنفار إلى "وقوفه الدائم الى جانب المزارعين من اجل حصولهم على كامل متطلباتهم التي تجعل من الاقتصاد اللبناني يعتمد بشكل اساسي على الزراعة، من خلال تميّز المنتجات اللبنانية و على وجه الخصوص التفاح اللبناني الذي يعتبر فخر الزراعة اللبنانية". وأشار خلال لقاء فعاليات ببدية ومزارعين ورؤساء جمعيات في خربة قنفار إلى "وقوفه الدائم الى جانب المزارعين من اجل حصولهم على كامل متطلباتهم التي تجعل من الاقتصاد اللبناني يعتمد بشكل اساسي على الزراعة، من خلال تميّز المنتجات اللبنانية و على وجه الخصوص التفاح اللبناني الذي يعتبر فخر الزراعة اللبنانية".