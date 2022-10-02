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لبنان

بشأن رواتب العاملين في القطاع الخاص.. إليكم ما سيجري قريباً

Lebanon 24
02-10-2022 | 16:42
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أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مُصطفى بيرم، اليوم الأحد، أن لجنة المؤشر ستجتمع قريباً وستكون مُواكبة للتطورات الأخيرة بالنسبة للرواتب والأجور وبدل النقل. 
وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، لفت بيرم إلى أنّ اجتماعات اللجنة مستمرّة وستناقش كل ما يرتبط بالعاملين في القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه سيدعو اللجنة للاجتماع إمّا نهاية الاسبوع المقبل أو مطلع الأسبوع الذي بعده.
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مع هذا، فقد كشف بيرم أنّ ملف التوظيف القطري 2022 ستتم إضافته إلى منصة تسجيل الشركات والأفراد ضمن وزارة العمل، مؤكداً أنّ الجانب القطري مستعجلٌ جداً في الاستفادة من الخبرات اللبنانية، وقال: "هذا الأمرُ يشرفنا ويُسعدنا تماماً ولدينا كامل الثقة بالجانب القطري الذي يسعى لاحتضان الشباب اللبناني، وهذا أمرٌ يعتبر تعاوناً عربياً - عربياً نفتخر به". 
 
 
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