عن فرنجيّة و "الرئاسة".. أحدُ نواب "لبنان القوي" يكشف أمراً مُهماً!

قال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جيمي جبور أنّ "حقبة التنقيب عن النفط والغاز بدأت في عهد رئيس الجمهورية ميشال عون"، معتبراً أن "تلك الخطوة تجعل لبنان بلداً نفطياً"، وقال: "رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل كان أوّل من طالب بحقل قانا، والمقاومة فرضت المُعادلة الذهبية".

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وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، لفت جبور إلى أنّ "الرأي القانوني للدولة اللبنانية بشأن الترسيم لم يُعلن بعد"، كاشفاً أنه "سيكون هناك مرسومٌ مرتبط بالترسيم، سيتم إيداعه لدى الأمم المتحدة على أساس الخط 23".

إلى ذلك، رأى جبور أن ملف استحقاق رئاسة الجمهوريّة "لم يستوِ بعد"، معتبراً أنّ "المعطيات الداخلية الحالية لا تؤدي إلى إنتخاب رئيس للجمهورية"، وقال: "يجب أن نتفق على تشكيل حكومة لإدارة البلد وإحتمال الفراغ كبير".

وتابع: "حزب الله لم يطرح علينا اسم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، ولسنا بوارد الاتفاق مع القوات اللبنانية".