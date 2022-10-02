Advertisement

لبنان

عن فرنجيّة و "الرئاسة".. أحدُ نواب "لبنان القوي" يكشف أمراً مُهماً!

Lebanon 24
02-10-2022 | 16:47
A-
A+
Doc-P-996470-638003515740606945.jpg
Doc-P-996470-638003515740606945.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جيمي جبور أنّ "حقبة التنقيب عن النفط والغاز بدأت في عهد رئيس الجمهورية ميشال عون"، معتبراً أن "تلك الخطوة تجعل لبنان بلداً نفطياً"، وقال: "رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل كان أوّل من طالب بحقل قانا، والمقاومة فرضت المُعادلة الذهبية". 
Advertisement
وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، لفت جبور إلى أنّ "الرأي القانوني للدولة اللبنانية بشأن الترسيم لم يُعلن بعد"، كاشفاً أنه "سيكون هناك مرسومٌ مرتبط بالترسيم، سيتم إيداعه لدى الأمم المتحدة على أساس الخط 23". 
إلى ذلك، رأى جبور أن ملف استحقاق رئاسة الجمهوريّة "لم يستوِ بعد"، معتبراً أنّ "المعطيات الداخلية الحالية لا تؤدي إلى إنتخاب رئيس للجمهورية"، وقال: "يجب أن نتفق على تشكيل حكومة لإدارة البلد وإحتمال الفراغ كبير".
وتابع: "حزب الله لم يطرح علينا اسم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، ولسنا بوارد الاتفاق مع القوات اللبنانية". 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:26 | 2022-10-02
17:07 | 2022-10-02
16:57 | 2022-10-02
16:53 | 2022-10-02
16:42 | 2022-10-02
16:10 | 2022-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website