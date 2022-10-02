حنكش: ملف الترسيم يجب أن يُعرض على مجلس النواب للموافقة عليه

رأى النائب الياس حنكش أنه لا وضوح في ما خصّ ملف ترسيم الحدود البحرية، معتبراً أن هذا الملف يخص الناس ومستقبل البلد.

وفي حديث عبر قناة "الجديد"، أكد حنكش أنه لا يمكن الاستمرار بـ"نهج المحاصصة"، وقال: "لا يجوز أن نوهم الناس أننا إذا كنا نرسم الحدود فغداً سيصبح لبنان سويسرا. مع هذا، يجب عرض اتفاق الترسيم على مجلس النواب للموافقة عليه".

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وعن ملف رئاسة الجمهورية، قال حنكش إن "خيار التصويت بالورقة البيضاء خلال جلسة انتخاب الرئيس، الخميس الماضي، هو غطاء على عدم اتفاق الطرف الآخر على اسم معين لرئاسة الجمهورية".