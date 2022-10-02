الخريطة الإنتخابية قابلة للتغيير

يُردِّد مسؤول بارز أمام زواره أن الخريطة الإنتخابية التي رسمتها الجلسة النيابية الرئاسية ليست ثابتة، بل قابلة للتغيير بشكل جذري نتيجة عوامل خارجية متوقعة في الأشهر القليلة المقبلة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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