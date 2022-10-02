قيمة التلزيم الجديد للمنطقة الحرّة إنخفضت إلى النصف

تبين أن قيمة التلزيم الجديد للمنطقة الحرة في مطار بيروت قد إنخفضت إلى النصف بالدولار الأميركي ( من ١٠٠ إلى ٥٠ مليوناً) رغم الزيادة الكبيرة بأرقام الليرة اللبنانية بسبب الإرتفاع المستمر لسعر الدولار، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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