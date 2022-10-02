توتر مستمر ببن عون ورؤساء الحكومات المتعاقبين: "تدمير الطائف انجاز"

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كتب جان فغالي في " نداء الوطن": إذا كان صعباً على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان يورِث صهره جبران باسيل الرئاسة، فإنه يسعى إلى توريثه السلطة، فالسلطة في لبنان هي لمَن يتحكَّم بالمفاصل المالية والعسكرية والقضائية، ولذا فإنه يسعى لحكومة جديدة تنجز تعيينات قضائية وعسكرية ومالية، تكون محسوبة على رئيس التيار جبران باسيل، فيصبح المشهد في البلد وفق هذا السيناريو، اعتباراً من الاول من تشرين الثاني، على الشكل التالي:فراغ في موقع رئاسة الجمهورية.حكومة جديدة فيها للوزير باسيل الثلث المعطِّل.المواقع الإدارية والمالية والامنية والقضائية في يد باسيل من خلال محسوبين عليه. في هذه الحال يكون باسيل اقوى من اي رئيس جمهورية، ويملأ الفراغ بحكم الأمر الواقع وليس عبر الإنتخابات، ويتحكم بالحكومة الجديدة وبمفاصل الدولة. هل يُعطى جبران باسيل كل هذه السلطة او السطوة؟ التجربة المريرة للرئيس تمام سلام مع الوزير باسيل، تجعل الرئيس نجيب ميقاتي يتحفظ ويعد للعشرة، لا بل للمليون، قبل ان يُقدِم على تلبية مطالب باسيل، فهو يستحضر تجربة الرئيس سلام .في الاساس، لا يحب العماد ميشال عون الحكومات، من يتذكَّر ان أولى حكوماته في اول العهد، برئاسة الرئيس سعد الحريري، نعاها من اليوم الاول، حين قال جملته الشهيرة: "هذه ليست حكومة العهد الأولى"، قاصداً بذلك ان حكومته ستكون بعد الانتخابات النيابية العام 2018، ولكم ان تتخيلوا رد فعل الرئيس الحريري حين سمِع نعي حكومته من القصر الجمهوري. الرئيس عون اختلف مع الرئيس حسان دياب لأن الاخير كان يرفض أن يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء بعد استقالة حكومته، ما سبب توتراً بين بعبدا والسراي. واليوم العلاقة على أشد درجات البرودة بين الرئيس عون والرئيس ميقاتي.هذا التوتر المستمر بين رئيس الجمهورية ورؤساء الحكومات المتعاقبين ليس تفصيلًا، إنه يعكس الموقف الدائم للرئيس عون منذ ما قبل الطائف وبعده، والذي يُختصر بالواقع القائل: "أنا السلطة والسلطة انا"، ولذلك يُؤْثِر اجتماعات مجلس الدفاع الاعلى على اجتماعات الحكومة. تفصيلٌ أخير، الرئيس عون لا يؤمِن بالطائف، ويعتبر ان تدميره إنجاز.