29
o
بيروت
30
o
طرابلس
14
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
32
o
زحلة
34
o
بعلبك
14
o
بشري
30
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
التحقيقات في "مركب الموت" إلى "فرع المعلومات"
Lebanon 24
02-10-2022
|
22:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب عبدالله قمح في" الاخبار": مع انعدام فرص النجاة وانحسار عمليات البحث، يكون عدد ضحايا «مركب الموت» الذي غرق قبالة جزيرة أرواد السورية قبل أكثر من 10 أيام قد تجاوز المئة.
في غضون ذلك يستأنف المسار القضائي عمله وسط تنسيق واضح ومكثف بين مختلف الأجهزة الأمنية، وهو ما يفسر عدد الموقوفين لدى استخبارات الجيش اللبناني وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي. وقد بلغ عدد الموقوفين لدى المخابرات حتى يوم أمس 4 موقوفين، تم تحويلهم إلى النيابة العامة العسكرية لوجود عسكري فار من قوى الأمن بينهم.
Advertisement
وعُلم أن مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات أشار بإحالة الموقوفين وملفات القضية إلى فرع المعلومات وحصر التحقيقات فيه، لتمتعه بأسبقية على الصعيد التقني. ويأمل القضاء في تجميع الخيوط بين الموقوفين للوصول إلى محاكاة أمنية لطريقة عمل شبكات الهجرة غير الشرعية.وفي المعلومات أن استخبارات الجيش سلمت إلى «المعلومات» العقل المدبر للرحلة بلال ديب الذي أدلى لدى فرع التحقيق في المديرية باعترافات «مهمة» حول طرق العبور إلى سوريا ومن ثم إلى عمق المياه الإقليمية، منها إبحاره بمحاذاة الخط البري بمسافة لا تتجاوز 50 متراً بما ساعده على التنصل من رقابة الرادارات.وأقر ديب أمام المحققين بشرائه المركب المستخدم في الإبحار من مواطن سوري في جزيرة «أرواد» السورية، وأنه قبض من الركاب ما مجموعه 16 ألف دولار، علماً أن هذا الرقم بقيَ محل تدقيق مع تأكيدات ناجين أن «تسعيرة» ديب كانت تتراوح بين 4000 و5000 دولار. وهو كان يدير «شبكة واسعة» من الموظفين والمتعاملين معه في مجال تأمين «زبائن» لرحلات الهجرة غير الشرعية، وكان يستهدف خصوصاً السوريين والفلسطينيين. وتقوم الأجهزة بمتابعة شقيقه و4 أشخاص آخرين بينهم سوري يعملون «سماسرة» لمصلحته.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خطوة تنتشر في لبنان.. هكذا تحصل على كهرباء "الإشتراك" بـ"بلاش"!
Lebanon 24
خطوة تنتشر في لبنان.. هكذا تحصل على كهرباء "الإشتراك" بـ"بلاش"!
11:21 | 2022-10-02
02/10/2022 11:21:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ لم يحصُل من قبل.. ماذا سيشهدُ "بحر لبنان" بعد "الترسيم"؟
Lebanon 24
أمرٌ لم يحصُل من قبل.. ماذا سيشهدُ "بحر لبنان" بعد "الترسيم"؟
13:05 | 2022-10-02
02/10/2022 01:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"نفي إسرائيلي" جديد يطالُ "ملف الترسيم".. هذه آخر المستجدات
Lebanon 24
"نفي إسرائيلي" جديد يطالُ "ملف الترسيم".. هذه آخر المستجدات
14:30 | 2022-10-02
02/10/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"مساكين".. تعليقٌ جديد من جميل السيّد على ملف "الترسيم"
Lebanon 24
"مساكين".. تعليقٌ جديد من جميل السيّد على ملف "الترسيم"
13:44 | 2022-10-02
02/10/2022 01:44:57
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب سابق في ذمة الله
Lebanon 24
نائب سابق في ذمة الله
13:39 | 2022-10-02
02/10/2022 01:39:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:00 | 2022-10-03
ليس جعجع ولا باسيل... مَنْ سيحسم إنتخاب رئيس الجمهوريّة؟
07:45 | 2022-10-03
تفاصيل تكشف ما يجري داخل المصارف.. هكذا يعمل الموظفون
07:37 | 2022-10-03
القصيفي بحث وسفير أستراليا آفاق التعاون بين البلدين
07:33 | 2022-10-03
خطوة أنقذتها من "النار".. هكذا هربت إسرائيل من حرب ضد لبنان
07:32 | 2022-10-03
مولوي عرض مع بهية الحريري للتطورات
07:25 | 2022-10-03
للمواطنين.. إليكم هذا البيان من "هيئة إدارة السير"
فيديو
حملت عريسها بيد واحدة.. عروس ترفع الأثقال خلال زفافها وتُفاجئ الحاضرين (فيديو)
Lebanon 24
حملت عريسها بيد واحدة.. عروس ترفع الأثقال خلال زفافها وتُفاجئ الحاضرين (فيديو)
00:00 | 2022-10-01
03/10/2022 14:51:36
Lebanon 24
Lebanon 24
غصن شجرة كاد "يقتلع" مراسلاً على الهواء.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
غصن شجرة كاد "يقتلع" مراسلاً على الهواء.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
04:27 | 2022-09-30
03/10/2022 14:51:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بتقنية الفاصل الزمني... فيديو يُظهر فيضان شوارع في فلوريدا جراء الإعصار "إيان"
Lebanon 24
بتقنية الفاصل الزمني... فيديو يُظهر فيضان شوارع في فلوريدا جراء الإعصار "إيان"
12:30 | 2022-09-29
03/10/2022 14:51:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact