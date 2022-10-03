ميشال "مكمّل" وهذا ما يخطط له

تفيد المعلومات ان النائب ميشال معوض المرشح للانتخابات الرئاسية مستمر في مساعيه، وانه بعد جلسة الخميس الفائت وحصوله على 36 صوتا هم فعليا 40 كون هناك 4 نواب يؤيدونه من دون نقاش (بحسب اوساطه)، بدأ "جولات رئاسية" من منزل النائب وليد البعريني في عكار. كما سيتوجه هذا الأسبوع الى صيدا، للقاء النواب السنّة، الى زحلة وسعدنايل والبقاع الغربي، وغيرها من المناطق في جبل لبنان، بهدف التواصل مع النواب.

وافادت اوساط معوض انه "يرحب بأي مناظرة رئاسية وسياسية مع اي منافس او مجموعة سياسية وخاصةً التغييريين وشباب الثورة والأحزاب".

وفي المعلومات فان معوض بصدد التحضير لمؤتمرٍ صحافي موسع، بحضورٍ سياسي واعلامي للإعلان عن الخطوط العريضة لبرنامجه الرئاسي.