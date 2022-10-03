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لبنان

"التيار" مربك بسبب التعديلات الوزارية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-10-2022 | 01:30
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افادت مصادر مطلعة ان رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل باشر العمل على التعديلات في اسماء "وزراء التيار" في الحكومة الجديدة، لكن الوعود الكثيرة التي اعطاها لعدد كبير من الشخصيات الموالين له على العمياني والمعروفين بـ"القياديين الباسيليين" ادت الى نوع من الارباك داخل "التيار" لكونه غير قادر على تلبيتها.

 وتشير المصادر الى ان باسيل كان يمنن نفسه بتعديلات وزارية واسعة، لكن اصرار رئيس الحكومة المكلف على عدم الاخلال بالتوازنات الحالية، سيحجب التوزير عن عدد من قياديي " التيار" وبالتالي سيخلق مشكلة حزبية اضافية لباسيل.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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