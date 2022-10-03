نائب تغييري يواجه بالرفض: "فرجينا شغلك بالاول"

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يسعى أحد النواب التغييريين الى اثبات وجوده ضمن الدائرة الانتخابية والقضاء الذي يمثله.وللغاية، يبحث هذا النائب عن اي إشكالية تطرح ضمن إطار قرى وبلدات القضاء الذي ينتمي إليه، تتعلق بحياة الناس اليومية، فيتواصل معهم مقترحا ان يعقد مؤتمرا صحافيا من بلدتهم للإضاءة على مشاكلهم ولتسجيل موقف بشأنها.لكن أبناء بلدات القضاء يرفضون طلبه بعقد مؤتمر صحافي وإثارة مشاكلهم الشبيهة بمشاكل جميع اللبنانيين عبر الاعلام، متمنين عليه العمل قبل عقد المؤتمرات.وقد تبلغ من احد رؤساء البلديات رسالة واضحة خلاصتها "فرجينا شغلك بالاول".