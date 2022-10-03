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لبنان

نحاس: للمرّة الأولى ملفّ الترسيم يقترب من خواتيمه!

Lebanon 24
03-10-2022 | 01:27
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أشار النائب السابق نقولا نحاس إلى أنّ "ملفّ ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يقترب من خواتيمه للمرة الأولى"، مشدداً على "أنّنا أمام فرصة مهمة جداً ليكون هناك أفق وإمكانيات اقتصادية واعدة".

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ولفت نحاس في حديث لـ"صوت كل لبنان" إلى أنّه "على الدولة اللبنانية وضع الاتفاقيات مع شركتَيْ "توتال" الفرنسية و"إني" الإيطالية قيد التنفيذ"، معتبراً أنّ "لبنان ليس بحاجة لضمانات إذا تم توقيع الاتفاق وأصبح بعهدة الأمم المتحدة".

وأمل نحاس في أن "يسهّل موضوع الترسيم مسألة انتخاب رئيس الجمهورية وهذه الأولوية وفي حال لم يتمّ ذلك من الضروري الإسراع بتأليف الحكومة".
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