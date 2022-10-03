هل عادت "الكوليرا" الى لبنان؟

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بعد انتشار أخبار عن امكان تسجيل اصابات بوباء الكوليرا في لبنان، نفى الدكتور عيد عازار، تسجيل اي اصابة حتى الآن بهذا الفيروس من قبل وزارة الصحة، أو الجمعيات العالمية، مشيراً الى ان هذا الفيروس منتشر بشكل كبير في سوريا.ولفت في اتصال مع "لبنان 24" الى ان هذا الفيروس، يأتي نتيجة التلوث في مياه الشرب، خصوصاً اذا ما كانت قد اختلطت بمياه المجارير والصرف الصحي، "لأن الكوليرا تنتقل عبر البراز".وأكد "أن العلاج يحتاج الى شرب كميات كبيرة من المياه، لأن الجسم يخسر الكثير منها نتيجة الاسهال القوي الذي يتعرض له المصاب، كما يحتاج المريض الى الدخول الى المستشفى لتلقي العلاج المطلوب".