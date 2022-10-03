اسم جديد يضاف الى المرشحين لرئاسة الجمهورية.. هذا ما أعلنه مروان حمادة

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توقع الوزير السابق مروان حمادة ان يصل لبنان الى خاتمة موثقة في ملف الترسيم مع إسرائيل، ورأى ان التفاصيل الصغيرة لن تعيق الوسيط الأميركي اموس هوكستين الذي فرض على إسرائيل بعض التنازلات.واعتبر حمادة في حديث الى صوت كل لبنان، ان هذه المرحلة وان طويت ايجاباً فهي بصيص نور الى ظلام هذا العهد، شرط الا نقع فريسة الخلافات بين لابيد وناتانياهو.حمادة رفض وصف بعض الأسماء المرشحة للاستحقاق الرئاسي بالاستفزازية، لكنه اعتبر انها تنتمي الى فريق من الفريقين الذين قسما لبنان، لافتاً الى ان تخطيها ممكن من خلال مرشح سيادي واصلاحي، لا يفجر الوضع في لبنان مع الفريق المسلح، وقال ان لم يطرأ أي جديد خلال المهل الدستورية فسيضاف الى الأسماء المرشحة قائد الجيش العماد جوزيف عون.