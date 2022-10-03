ضو: الاصلاح والتخلص من المنظومة أصبحا أكثر من ضرورة

غرد النائب مارك ضو عبر حسابه على "تويتر": "الاصلاح والتخلص من المنظومة أصبحا أكثر من ضرورة لا بل واجبا. كانت سريعة بالتخلي عن الخط 29 منذ العام 2012. وعطلت تعديل المرسوم 6433 وعينها الآن على سرقة المغانم الموعودة لتضمن استمرار تمويل فسادها وسيطرتها على الدولة".

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وأضاف: "أسقطوا حقوق لبنان، وعملوا لمصالحهم لتأمين مصدر جديد للفساد عبر سرقة اموال النفط".



وختم ضو:"‏هل هناك من يعتقد ان منظومة الفساد التي اوصلت لبنان الى القعر عبر السرقات والمحاصصات والسمسرات واستمرّت بالنهج التدميري، مؤهّلة لإدارة ملف الغاز والنفط؟!".