اجتماعاتٌ عديدة لميقاتي.. هذا ما بحثه مع وزير السياحة ومسؤولة فرنسيّة

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً في السراي الحكومي اليوم ضم نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير المال يوسف الخليل، المدير العام لوزارة المال جورج معرّاوي، ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، والمستشار الاقتصادي سمير ضاهر.

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وتم في خلال الاجتماع استكمال البحث في إعداد موازنة العام 2023.



وزير السياحة



وإجتمع رئيس الحكومة مع وزير السياحة وليد نصار الذي قال في تصريح: "وضعت دولة الرئيس ميقاتي في أجواء المواضيع السياحية والتحضيرات الجارية لموسمي الخريف والشتاء بعد ان سجل الموسم الصيفي نجاحاً كبيراً، وأدخل الى البلاد كتلة نقدية بلغت نحو 6 مليار دولار".



اضاف: "عرضنا موضوع ترسيم الحدود وتشكيل الحكومة الجديدة والاستحقاقات الدستورية والأوضاع العامة بشكل عام.



وقال رداً على سؤال: "من المفروض ان تشكل الحكومة في أقرب وقت ممكن والأمور إيجابية، ان شاء الله".



الخارجية الفرنسية

واستقبل الرئيس ميقاتي مديرة دائرة شمال افريقيا والشرق الأوسط في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية آن غيغان على رأس وفد في حضور السفيرة الفرنسية أن غريو.

وأعلنت غيغان بعد اللقاء: "أنا سعيدة لاتاحة الفرصة لي لزيارة لبنان بعد كل المباحثات التي تمت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حول لبنان. كان لقاؤنا ممتازاً مع الرئيس ميقاتي حول الاولويات المهمة للبنان ومنها امكان التوقيع على اتفاق لترسيم الحدود البحرية. إن فرنسا مهتمة بوجود هكذا اتفاق، وقد بعثنا بالعديد من الرسائل وبذلنا الكثير من الجهود لمساعدة لبنان في هذا الاتجاه. أ ما الأمر الثاني فهو ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في مواعيدها الدستورية، اضافة الى ضرورة أتمام الإصلاحات وتنفيذها من اجل عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي وهو أمر الضروري ليسلك لبنان الطريق نحو النمو الاقتصادي".

الحريري والسعودي



واستقبل الرئيس ميقاتي النائبة السابقة بهية الحريري ورئيس بلدية صيدا محمد السعودي الذي أعلن بعد اللقاء: "بحثنا في ملف النفايات مدينة صيدا، ولدينا فاتورة لجمع النفايات يدفعها عادة الصندوق البلدي المستقل، ولكن وزارة المالية ارتأت هذه المرة ان يتم دفعها من قبل اتحاد البلديات وتبلغ قيمة العقد الجديد لجمع النفايات نحو 42 مليار ليرة، بينما تبلغ ميزانية الاتحاد في السنة نحو مليار ونصف المليار ليرة تقريبا، فمن الصعوبة بمكان تأمين هذآ المبلغ، ولقد طالبنا بأن يعود القديم إلى قدمه وان يتم الدفع كما كان سابقا من قبل الصندوق البلدي المستقل.



نواب



والتقى الرئيس ميقاتي النائب أمين شري وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة، كما استقبل النائب وائل أبو فاعور ثم سفير لبنان في مصر السفير علي الحلبي.

صورٌ من لقاءات واجتماعات الرئيس ميقاتي:

الاجتماع بشأن موازنة العام 2023

الاجتماع مع وزير السياحة

الاجتماع مع غيغان وغريو

الاجتماع مع الحريري والسعودي

الاجتماع مع أبو فاعور

الاجتماع مع شري