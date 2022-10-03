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لبنان

تحليق كثيف لطائرات التجسس الاسرائيلية فوق هذه المناطق

Lebanon 24
03-10-2022 | 03:40
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 أفادت مندوبة "لبنان 24" ان مدينة بيروت والضاحية الجنوبية، تشهدان منذ ساعات الصباح الباكر تحليقا كثيفا لطائرات التجسس التابعة للعدو الاسرائيلي. 
 
 
 
 
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