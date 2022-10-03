من هو المُودع الذي اقتحم فرع "بلوم بنك" في حارة حريك؟

كشفت المعلومات أنّ المودع الذي تمكّن من، اليوم الإثنين، يُدعى "ز.خواجة"، وقد تمكّن من تحرير 11750 دولاراً من وديعته فيما تبقى له 750 دولاراً فقط ضمن المصرف.