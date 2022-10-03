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لبنان

من هو المُودع الذي اقتحم فرع "بلوم بنك" في حارة حريك؟

Lebanon 24
03-10-2022 | 04:30
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كشفت المعلومات أنّ المودع الذي تمكّن من اقتحام فرع "بلوم بنك" في حارة حريك، اليوم الإثنين، يُدعى "ز.خواجة"، وقد تمكّن من تحرير 11750 دولاراً من وديعته فيما تبقى له 750 دولاراً فقط ضمن المصرف.
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ووفقاً للمصادر، فإنّ المودع استطاع أن يدخل المكاتب الخاصة بالفرع في حين أن الأبواب الخارجية جرى إقفالها. 
 
 
 
 
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