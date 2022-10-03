Advertisement

لبنان

انخفاض في درجات الحرارة ورياح ناشطة.. إليكم طقس الأيام المقبلة

Lebanon 24
03-10-2022 | 05:07
A-
A+
Doc-P-996622-638003962856961898.jpg
Doc-P-996622-638003962856961898.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئياً الى غائم أحياناً، مع ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، كما تنشط الرياح ويتوقع تساقط الرذاذ  في المناطق الشمالية.
Advertisement
 
وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة:  طقس خريفي متقلب بحيث يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط تدريجياً بمنخفض جوي متمركز فوق البحر الأسود، والذي يتوجه نحو تركيا ويصل الى لبنان نهاية الاسبوع، مصحوب بكتل هوائية باردة و رطبة ما يؤدي الى طقس بارد ومتقلب نسبيا.
 
معدل درجات الحرارة  لشهر تشرين الأول بين 21 و 29 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:
 
الإثنين:  غائم جزئياً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة في المناطق الساحلية، بينما تنخفض في المناطق الجبلية والداخلية ويتشكّل الضباب على المرتفعات.  تنشط الرياح اعتباراً من الظهر وتصبح الأجواء مهيأة لهطول امطار خفيفة بشكل متفرق خلال الليل بخاصة في المناطق الشمالية.
 

الثلاثاء:  غائم جزئياً الى غائم أحياناً، مع ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، كما تنشط الرياح ويتوقع تساقط الرذاذ  في المناطق الشمالية.
 

الأربعاء:  غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات واستمرار الانخفاض في درجات الحرارة والتي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة.
 

الخميس:  غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة و رياح ناشطة، و امطار خفيفة شمال البلاد اعتباراً من المساء فيما يستمر تكون الضباب على المرتفعات .
 

- الحرارة على الساحل من 23 الى 29 درجة، فوق الجبال من 15 الى 24 درجة، في الداخل من 14 الى 33 درجة.
- الرياح السطحية:   جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 30 و50 كلم/س.
- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر بسبب الضباب والرطوبة المرتفعة.
- الرطوبة النسبية على الساحل:  بين  45 و 85% .
- حال البحر: متوسّط ارتفاع الموج الى مائج، 
حرارة سطح الماء: 27 درجة.
- الضغط الجوي: 756 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 6,33
- ساعة غروب الشمس:  18,21
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-10-03
11:50 | 2022-10-03
11:35 | 2022-10-03
11:31 | 2022-10-03
11:31 | 2022-10-03
10:45 | 2022-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website