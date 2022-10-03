خلافٌ كاد يُطيح بالاتفاق.. ماذا كشف بو صعب عن ملف "الترسيم"؟

أكّد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في دردشة مع الإعلاميين في مجلس النواب، اليوم الإثنين، أنّ "الجو إيجابي جداً بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل"، موضحاً أن "هذا الأمر واضحٌ من خلال اعتراف الفريق الآخر بأنّ لبنان نال أموراً أكثر من الطرف الآخر".

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ولفت بو صعب إلى أن "لبنان لن يدفع أي تعويضات للعدو الإسرائيلي في ملف الترسيم"، مضيفاً: "ما منقول فول قبل ما يصير بالمكيول، وفي آخر صيغة وصلتنا للاتفاق، لدينا تعديلات عليها والشياطين تكمن في التفاصيل".

وتابع: "لبنان كان في موقع متقدم في المفاوضات من خلال الموقف الموحد وعامل القوة المعروف لدى الجميع والدبلوماسية التي استندت على هذين العاملين".

وكشف بوصعب أنه "كان هناك خلاف أساسي قبل أسبوعين من شأنه أن يُطيح باتفاقية الترسيم"، موضحاً أن "هذا الخلاف تبدّد خلال الزيارة الأخيرة الى نيويورك"، وأضاف: "لو استمرّ هذا الخلاف، فإن لبنان كان سيرفُض هذه الإتفاقية، وما نؤكده هو أن لبنان لم يتخلّ عن أيّ جزء من حقوقه".





