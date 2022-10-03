بو حبيب عرض مع مسؤول هندي سبل التعاون واستقبل سفير روسيا

التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بو حبيب، سكرتير الشؤون القنصلية والجوازات والتأشيرات والشؤون الهندية في الخارج، في وزارة الشؤون الخارجية الهندية الدكتور اوصاف سعيد.

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وأعرب سعيد عن "سروره لقيامه بزيارة بيروت رسمياً للمرة الاولى منذ عامين"، آملا في "تطوير التعاون المشترك بين البلدين ما ان يتم تشكيل حكومة جديدة في لبنان".

وتسلمت وزارة الخارجية بشخص الامين العام السفير هاني الشميطللي من الدكتور اوصاف سعيد بحضور السفير الهندي سهيل آجاز خان هبة عينية رمزية عبارة عن خمس دراجات نارية.

كما استقبل الوزير بو حبيب سفير روسيا لدى لبنان الكسندر روداكوف، وتم البحث في العلاقات الثنائية والتعاون في عمل المنظمات الدولية.