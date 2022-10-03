"50 دولاراً" تُشعل إشكالاً أمام "فرنسبنك" - صيدا.. ماذا جرى؟ (صورة)

وقع إشكالٌ كبير في فرع "فرنسبنك" بمدينة صيدا بين مواطنٍ وأحد العاملين في المصرف، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.

وفي التفاصيل، فإن أحد المواطنين طلب تبديل 50 دولاراً مهترئة كان أخذها من المصرف في وقتٍ سابق، فردّ أحد الموظفين بأن عليه حجز موعدٍ لإتمام عملية التبديل. إلا أن هذا الأمر أثار حفيظة المواطن فبدأ بالضرب على البوابة الحديدية الخاصة بالمصرف، ما دفع بموظف هناك للخروج والتصدي للمواطن وبالتالي تطور الأمور إلى عراك. وعندها، تدخل أحد الزبائن لفض الإشكال.

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صورة ورقة الـ50 دولاراً التي أشعلت الإشكال في صيدا: