السفارة الهندية تحتفل باليوم العالمي للاعنف

احتفلت سفارة الهند في بيروت والكتيبة الهندية في "اليونيفيل" باليوم العالمي للاعنف، في حديقة "المهاتما غاندي" في بلدة إبل السقي- جنوب لبنان.



حضر الفعالية سفير الهند في لبنان الدكتور سهيل أجاز خان، النائب الياس جرادة، قائد القطاع الشرقي في "اليونيفيل" العميد إغناسيو أولزابال إلورز، قائد الكتيبة الهندية العاملة في "اليونيفيل" العقيد سوجاي كومار، وشخصيات.

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إشارة الى أنه تم بناء الحديقة التي سميت على اسم زعيم الهند "المهاتما غاندي" من قبل الكتيبة الهندية والسفارة الهندية في عام 1999، ومن ثم تم تجديدها في 2019-20 وليتم تسليمها إلى بلدية إبل السقي في حزيران 2020.



تضمنت الاحتفالات إطلاق بالونات وحمامات لنشر رسالة اللاعنف والسلام.

وفي وقت سابق، نظمت الكتيبة الهندية مسيرة سلام انضم إليها لبنانيون محليون من القرى المجاورة وجنود من الكتيبة الهندية.



كما عرض طلاب المدارس المحلية رسوماتهم التي تعكس أفكارهم عن السلام واللاعنف والتعايش.



خلال زيارته إلى جنوب لبنان، التقى السفير خان بمتطوعين في مركز الصليب الأحمر في شبعا الذي تم بناؤه بمساعدة هندية كمشروع سريع الأثر وقد تم افتتاحه العام الماضي.