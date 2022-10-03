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لبنان

بوشكيان: الصناعة اللبنانية تتفوق في الأسواق العالمية

Lebanon 24
03-10-2022 | 05:58
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 تفقد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الوزير جورج  بوشكيان صباحاً، مصنع البيبسي كولا في مدينة الشويفات حيث كان في استقباله رئيس مجلس الإدارة مدير المصنع وليد توفيق عساف وموظفي المصنع وفاعليات اقتصادية.
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 وقال بوشكيان في كلمة له: "احاول تفقد المصانع في مختلف المناطق التي قد تكون معاناة اصحابها متشابهة، وقد تكون مشاكل البعض فردية، غير انني في كل جولة، ألمس التصميم ذاته لدى جميع الصناعيين، على التصدي والصمود والمثابرة والتحديث".
 
 
وأضاف: "العالم تغيّر قبل نصف قرن تقريبا في ظل العولمة، وتحوّل الدول إلى قرية صغيرة مع الانفتاح وإزالة العوائق"، مشيراً الى أن العالم يعود اليوم الى التقوقع، ورسم الحدود مجدداً، في ظل رفض التبعية وحصول انهيارات مالية واقتصادية عالمية كبيرة".
 
 
 
وتابع: "يبقى القاسم المشترك عدم قدرة أي دولة على الاكتفاء الذاتي ولو بحده الأدنى وتبقى حاجة الشعوب إلى بعضها، إلى تبادل منتجاتها وصناعاتها، وأفكارها الإبداعية".

وأكد أن "قدرات اللبنانيين الإبداعية والابتكارية  كبيرة والصناعة اللبنانية تتفوق في الأسواق العالمية. هذا الأمر مدعاة فخر لنا. ويعود النجاح الصناعي اللبناني إلى التزام الجودة والمواصفات، وإدخال التقنيات الحديثة في التصنيع، واختيار أفضل المواد الأولية".
 
 
 
وأشار الى انه  "عندما يصل اي منتج ما وكتب عليه "صنع في لبنان" إلى الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا واليابان وكندا واوستراليا و البرازيل والدول الأفريقية والعربية، فهذا برهان ساطع على أن الصناعة الوطنية تغلبت على التحديات، وتستمر بهدف زيادة قدراتها التنافسية والإنتاجية".
 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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