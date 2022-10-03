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لبنان

النيران كثيفة.. اندلاع حريق كبير في محيط مغدوشة

Lebanon 24
03-10-2022 | 06:39
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أفادت معلومات "لبنان24" عن اندلاع حريقٍ كبير في خراج بلدة درب السّيم المُحاذية لمدينة صيدا.
 
ووفقاً للمعلومات، فإنّ النيران تمتدّ باتجاه منطقة مغدوشة بسرعةٍ كبيرة، وقد توجّهت فرق الإطفاء إلى المكان. 
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