Advertisement

لبنان

دريان عرض مع سفير بريطانيا سبل التعاون والتقى وفدا من الفاعليات البيروتية

Lebanon 24
03-10-2022 | 06:53
A-
A+
Doc-P-996650-638004024405297624.png
Doc-P-996650-638004024405297624.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وفدا من الفاعليات البيروتية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، في حضور القاضي الشيخ خلدون عريمط.

 وبعد اللقاء، قال الوزير شقير: "زيارتنا اليوم لدريان تأتي استكمالاً للنداء الوطني الذي أطلقناه خلال اللقاء الحاشد في مجمع الـ Seaside دعماً لمبادرة سماحته بجمع النواب المسلمين السنة التي تصبّ في حماية الدولة اللبنانية بكل ركائزها الدستورية والمؤسساتية والوطنية".
Advertisement

وأضاف: "وكذلك لتهنئته على كلمته الوطنية خلال الاجتماع مع النواب، وهي كلمة جامعة وطنية بامتياز، وتعبر بشكل صادق وقوي عن مدى حرص دار الفتوى على استقرار وسلامة لبنان والحفاظ عليه حرّاً سيّداً مستقلاً، وحرصها الشديد أيضاً على العيش المشترك والتضامن والتعاضد الوطني وترسيخ بيئة حاضنة لجميع أبنائه، مستندة بشكل أساسي على وثيقة الوفاق الوطني التي تم إقرارها في اتفاق الطائف".

ولفت الى أن الزيارة كانت أيضاً مناسبة لتأكيد دعمنا لسماحته ووقوفنا إلى جانبه في مسعاه الوطني في ظل الظروف الدقيقة والحرجة التي يمرّ فيها لبنان، والتي تتطلب رجالات وطنية لا يهمها سوى المصلحة الوطنية العليا ومصلحة اللبنانيين.


 كذلك، استقبل مفتي الجمهورية سفير بريطانيا في لبنان هاميش كاول، الذي قال بعد اللقاء: "تحدثنا مع سماحته عن الصداقة بين المملكة المتحدة ولبنان وعن سبل التعاون بين البلدين، وعن الدعم البريطاني للبنان في هذا الوقت الصعب".
 

كما التقى رئيس مجلس إدارة والمدير العام لشركة" تاتش" المهندس سالم عيتاني وتم تداول الأوضاع العامة.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-10-03
11:50 | 2022-10-03
11:35 | 2022-10-03
11:31 | 2022-10-03
11:31 | 2022-10-03
10:45 | 2022-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website