دريان عرض مع سفير بريطانيا سبل التعاون والتقى وفدا من الفاعليات البيروتية

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وفدا من الفاعليات البيروتية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، في حضور القاضي الشيخ خلدون عريمط.



وبعد اللقاء، قال الوزير شقير: "زيارتنا اليوم لدريان تأتي استكمالاً للنداء الوطني الذي أطلقناه خلال اللقاء الحاشد في مجمع الـ Seaside دعماً لمبادرة سماحته بجمع النواب المسلمين السنة التي تصبّ في حماية الدولة اللبنانية بكل ركائزها الدستورية والمؤسساتية والوطنية".

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وأضاف: "وكذلك لتهنئته على كلمته الوطنية خلال الاجتماع مع النواب، وهي كلمة جامعة وطنية بامتياز، وتعبر بشكل صادق وقوي عن مدى حرص دار الفتوى على استقرار وسلامة لبنان والحفاظ عليه حرّاً سيّداً مستقلاً، وحرصها الشديد أيضاً على العيش المشترك والتضامن والتعاضد الوطني وترسيخ بيئة حاضنة لجميع أبنائه، مستندة بشكل أساسي على وثيقة الوفاق الوطني التي تم إقرارها في اتفاق الطائف".



ولفت الى أن الزيارة كانت أيضاً مناسبة لتأكيد دعمنا لسماحته ووقوفنا إلى جانبه في مسعاه الوطني في ظل الظروف الدقيقة والحرجة التي يمرّ فيها لبنان، والتي تتطلب رجالات وطنية لا يهمها سوى المصلحة الوطنية العليا ومصلحة اللبنانيين.





كذلك، استقبل مفتي الجمهورية سفير بريطانيا في لبنان هاميش كاول، الذي قال بعد اللقاء: "تحدثنا مع سماحته عن الصداقة بين المملكة المتحدة ولبنان وعن سبل التعاون بين البلدين، وعن الدعم البريطاني للبنان في هذا الوقت الصعب". ولفت الى أن الزيارة كانت أيضاً مناسبة لتأكيد دعمنا لسماحته ووقوفنا إلى جانبه في مسعاه الوطني في ظل الظروف الدقيقة والحرجة التي يمرّ فيها لبنان، والتي تتطلب رجالات وطنية لا يهمها سوى المصلحة الوطنية العليا ومصلحة اللبنانيين.كذلك، استقبل مفتي الجمهورية سفير بريطانيا في لبنان هاميش كاول، الذي قال بعد اللقاء: "تحدثنا مع سماحته عن الصداقة بين المملكة المتحدة ولبنان وعن سبل التعاون بين البلدين، وعن الدعم البريطاني للبنان في هذا الوقت الصعب".



كما التقى رئيس مجلس إدارة والمدير العام لشركة" تاتش" المهندس سالم عيتاني وتم تداول الأوضاع العامة.