اعتصام تحذيري لعمال بلدية الميناء: للضغط من أجل تسديد المستحقات

نفذ عمال بلدية الميناء اعتصاماً تحذيرياً احتجاجياً أمام مقر النقابة في المدينة بمشاركة رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد.

وخلال الاعتصام، أشار السيد الى "أزمات عدة تعيشها بلدية الميناء والى تفاقم الواقع المعيشي السيء للعمال"، مؤكداً ان "مصرف لبنان يعطل معاملات مالية وحوالات تعود للبلدية والعمال، وان المبالغ المحتجزة لدى المركزي حولت اساسا للعمال بعد جهد وبموجب قرارات لوزير الداخلية وموافقة الوزراء المعنيين".







ولفت السيد إلى أن "أشهرا مضت من دون حصول العمال على هذه المستحقات وانه بذلك يتوقف تسديد رواتب العمال والموظفين وعناصر الشرطة".

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وتوجه الى حاكم مصرف لبنان داعيا اياه الى "الأفراج عن هذه الأموال ومستحقات كل البلديات المحتجزة لديه"، مذكرا بأن "العمال يتقاضون في الأساس مبالغ ضئيلة ولا تكفيهم لقضاء اي حاجة في ظل الظروف الراهنة".



وعرض لمشكلة تعليق الكثير من المدفوعات مشددا على "ضرورة توفير مطالب العمال كافة وانه على مصرف لبنان ان يتعاطى بإنصاف"، محذرا من توجه العمال الى اقفال مداخل القصر البلدي.







من جهته، عرض نقيب عمال بلدية الميناء احمد المرسلي، "مشكلة العمال المتمادية في السوء" لافتا الى أن "الأزمة تطال الكثير من البلديات وانه لا بد من تغيير هذا الواقع بمعالجته، ورفع المعاناة عن عمال البلديات في الميناء وغيرها".



وقال: "نحن نقدر رعاية دولة الرئيس نجيب ميقاتي للعمال ونحن نبادله احتراما ومحبة، كما نشكر معالي وزير الداخلية بسام مولوي على ما يقدمه لنا ولكن ما نرجوه ان يشكلا ضغطا على حاكم المركزي فيسدد مستحقات بلدية الميناء التي تعاني بدورها من نتائج الأزمة الكبيرة التي نمر بها جميعا".