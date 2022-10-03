Advertisement

لبنان

اعتصام تحذيري لعمال بلدية الميناء: للضغط من أجل تسديد المستحقات

Lebanon 24
03-10-2022 | 07:11
A-
A+
Doc-P-996654-638004035128585415.png
Doc-P-996654-638004035128585415.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفذ عمال بلدية الميناء اعتصاماً تحذيرياً احتجاجياً أمام مقر النقابة في المدينة بمشاركة رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد.
 
 
 
وخلال الاعتصام،  أشار السيد الى "أزمات عدة تعيشها بلدية الميناء والى تفاقم الواقع المعيشي السيء للعمال"، مؤكداً ان "مصرف لبنان يعطل معاملات مالية وحوالات تعود للبلدية والعمال، وان المبالغ المحتجزة لدى المركزي حولت اساسا للعمال بعد جهد وبموجب قرارات لوزير الداخلية وموافقة الوزراء المعنيين". 

 

ولفت السيد إلى أن "أشهرا مضت من دون حصول العمال على هذه المستحقات وانه بذلك يتوقف تسديد رواتب العمال والموظفين وعناصر الشرطة".
Advertisement
 
 
وتوجه الى حاكم مصرف لبنان داعيا اياه الى "الأفراج عن هذه الأموال ومستحقات كل البلديات المحتجزة لديه"، مذكرا بأن "العمال يتقاضون في الأساس مبالغ ضئيلة ولا تكفيهم لقضاء اي حاجة في ظل الظروف الراهنة". 
 

وعرض لمشكلة تعليق الكثير من المدفوعات مشددا على "ضرورة توفير مطالب العمال كافة وانه على مصرف لبنان ان يتعاطى بإنصاف"، محذرا من توجه العمال الى اقفال مداخل القصر البلدي.

 

من جهته، عرض نقيب عمال بلدية الميناء احمد المرسلي، "مشكلة العمال المتمادية في السوء" لافتا الى أن "الأزمة تطال الكثير من البلديات وانه لا بد من تغيير هذا الواقع بمعالجته، ورفع المعاناة عن عمال البلديات في الميناء وغيرها".

وقال: "نحن نقدر رعاية دولة الرئيس نجيب ميقاتي للعمال ونحن نبادله احتراما ومحبة، كما نشكر معالي وزير الداخلية بسام مولوي على ما يقدمه لنا ولكن ما نرجوه ان يشكلا ضغطا على حاكم المركزي فيسدد مستحقات بلدية الميناء التي تعاني بدورها من نتائج الأزمة الكبيرة التي نمر بها جميعا".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-10-03
11:50 | 2022-10-03
11:35 | 2022-10-03
11:31 | 2022-10-03
11:31 | 2022-10-03
10:45 | 2022-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website