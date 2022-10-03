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لبنان

انقطاع المياه تدريجياً عن طرابلس والشمال بدءاً من هذا اليوم

Lebanon 24
03-10-2022 | 07:20
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 أعلن رئيس مجلس إدارة المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الشمالي خالد بركات عبيد ان "المياه ستنقطع بدءا من يوم غد وبشكل تدريجي عن مناطق طرابلس والشمال كافة، وذلك بفعل الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي ونفاذ كمية المازوت التي قدمت للمؤسسة".
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وأكد في بيان ان "المؤسسة بحاجة الى 8 ميغاوات لتشغيل محطات الضخ الرئيسية التي تعطي معظم شمال لبنان منها 2 ميغاوات لطرابلس". 
ولفت الى أن "في ظل الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، تعتبر عملية شراء المازوت حلا مؤقتا مكلفا يفوق قدرة مؤسسة مياه لبنان الشمال".
 
وأضاف: "لذلك ندعو المعنين الى اعتبار تامين الكهرباء للمؤسسة اولوية مطلقة، ونناشد كل الجمعيات ومؤسسات المجتمع الدولي والخيرين الى المساعدة في تأمين مادة المازوت لتشغيل المضخات بشكل موقت ريثما يتم تأمين الكهرباء للمؤسسة ".
 
وختم مؤكدا ان "المياه ستنقطع تدريجيا بدءا من يوم غد عن طرابلس والشمال ما لم يتم تأمين الكهرباء او المازوت لمؤسسة المياه".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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