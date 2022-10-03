للمواطنين.. إليكم هذا البيان من "هيئة إدارة السير"

أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في بيان، اليوم الإثنين، عن توقف كافة معاملات تسجيل السيارات للأسبوع الثالث على التوالي بسبب نفاد رخص السير.

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ووفقاً للبيان، فقد جرى إقفال دائرة التسجيل كُلياً لهذا الأسبوع في الدكوانة، كما توقفت أعمال التسجيل في كافة أقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات في المناطق.

وأكد البيان أن الهيئة ستفتح أبوابها نهاري الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع لكافة معاملات السوق، على أن يستمر توقف العمل بالكشف الميكانيكي على الآليات لهذا الأسبوع.