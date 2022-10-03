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لبنان

للمواطنين.. إليكم هذا البيان من "هيئة إدارة السير"

Lebanon 24
03-10-2022 | 07:25
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أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في بيان، اليوم الإثنين، عن توقف كافة معاملات تسجيل السيارات للأسبوع الثالث على التوالي بسبب نفاد رخص السير.
 
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ووفقاً للبيان، فقد جرى إقفال دائرة التسجيل كُلياً لهذا الأسبوع في الدكوانة، كما توقفت أعمال التسجيل في كافة أقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات في المناطق.
 
وأكد البيان أن الهيئة ستفتح أبوابها نهاري الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع لكافة معاملات السوق، على أن يستمر توقف العمل بالكشف الميكانيكي على الآليات لهذا الأسبوع.
 
مع هذا، فقد أشارت الهيئة إلى أن امتحانات السوق ستُجرى نهار الأربعاء من هذا الأسبوع، لافتة إلى أنه سيتم إصدار بيان حول طبيعة العمل للأسابيع المُقبلة في حينه. 
 
 
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