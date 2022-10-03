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لبنان

مولوي عرض مع بهية الحريري للتطورات

Lebanon 24
03-10-2022 | 07:32
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استقبل وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، النائبة السابقة بهية الحريري، وجرى عرض لمجمل التطورات على الساحة اللبنانية.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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بهية الحريري

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