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لبنان
مولوي عرض مع بهية الحريري للتطورات
Lebanon 24
03-10-2022
|
07:32
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استقبل وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، النائبة السابقة بهية الحريري، وجرى عرض لمجمل التطورات على الساحة اللبنانية.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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بهية الحريري
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