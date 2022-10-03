تفاصيل تكشف ما يجري داخل المصارف.. هكذا يعمل الموظفون

تبيّن أن عدداً من المصارف اليوم لم يحظَ بأي حمايةٍ أمنيّة أو انتشارٍ لعناصر عسكريّة، وذلك بعكس ما قيل سابقاً بشأن خطة أمنية لتعزيز أمن المصارف عقب موجة الاقتحامات التي شهدتها قبل أسبوعين.

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وفعلياً، فإنّ المصارف تعملُ ولكن بشكل جزئي وقد شهدت زحمة خانقة اليوم أمام الصرافات الآلية التابعة لها، في حين أن دخول المواطنين إليها يحصلُ في الحالات الطارئة، إلا أن هذا الأمر قد يراه مودعون مناسبة للدخول إلى الفرع والمطالبة بالحصول على أموالهم. وفعلياً، هذا ما حصل صباح اليوم في فرع "بلوم بنك" بمنطقة حارة حريك الذي اقتحمه المودع "ز.خواجة" وتمكّن من تحرير 11750 دولاراً من وديعته فيما تبقى له 750 دولاراً فقط ضمن المصرف.