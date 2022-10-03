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لبنان

القصيفي بحث وسفير أستراليا آفاق التعاون بين البلدين

Lebanon 24
03-10-2022 | 07:37
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 زار نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، سفير اوستراليا اندرو بارنز، واجتمع اليه في حضور عضوي مجلس النقابة يمنى شكر غريب وصلاح تقي الدين، وجرى البحث في العلاقات اللبنانية الاسترالية وآفاق التعاون بين البلدين.
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وتحدث النقيب القصيفي عن "العلاقات المتينة بين الاعلاميات والاعلاميين الاستراليين من اصول لبنانية ونظرائهم اللبنانيين"، مشيداً بـ"ولاء هؤلاء المطلق لاستراليا التي هي في قاموسهم الوطن الاول، من دون ان ينسوا جذورهم الضاربة عميقاً في وطن الارز، وكلهم اكدوا في صوت واحد: نحن اوستراليون في لبنان ، في دلالة على عمق الصلات بين البلدين".

وشدد القصيفي على أن "النقابة مستقلة وهي تراعي مصالح المنضوين اليها وترعى مصالحهم وتدافع عن حرية الرأي والتعبير وحقوق الانسان"، موضحاً انه "سقط من منتسبي النقابة عشرات الشهداء.
 
 
وامل دعم استراليا للاعلام اللبناني والعاملين فيه في مجالات عدة، من خلال برامج محددة واضحة وشفافة، كونها تساعد على الثبات في هذه الازمة، مشيراً الى ان "مجلس النقابة سبق له ان إتخذ قراراً لقبول انتساب الصحافيين والاعلاميات والاعلاميين الاستراليين من اصول لبنانية في جدول النقابة".


بدوره رحب السفير الاوسترالي بوفد مجلس النقابة، مؤكداً ان "السلطة الرابعة بالغة الاهمية في أي مجتمع وفي اي ديموقراطية، ويجب ان يكون الصحافيون في لبنان قادرين على نقل الخبر بدون خوف او محاباة وان لبنان بحاجة الى اعلام قوي ونزيه".

واشار الى ان اوستراليا ولبنان "يتمتعان بعلاقات وثيقة تقوم على روابط وطيدة بين الشعبين متجذرة منذ عقود وبالفعل لقد قدم المهاجرون اللبنانيون الى بلادنا مساهمة كبرى في إنمائها وقد تبؤ العديد منهم وظائف بارزة في الحكومة والاعمال والفنون".
 
 
وقال: "من المهم ان يقر مجلس النواب اللبناني حزمة صندوق النقد الدولي الاصلاحية باعتبارها اولوية، ما قد يشكل للبنان خطوة اولى على سكة التعافي".
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