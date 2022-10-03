كم سيُصبح دولار "صيرفة" اليوم؟

كشفت مصادر مصرف لبنان لـ"لبنان24" إنّ "سعر دولار صيرفة قد يحافظ على استقراره عند سعر 29800 ليرة لكن من المُرجح أن يشهد قفزة إضافية، اليوم الإثنين".

ولفتت المصادر إلى أنّ أغلب المصارف ما زالت مستمرة بتسليفِ الدولار للمواطنين استناداً للسعر المذكور أعلاه، لكنها أشارت إلى أنّ قفزة "دولار صيرفة" ستكون مُقترنة بما سيشهده السوق اليوم من تداولات ستؤثر حُكماً على سعره.