اللقاء الثلاثي بين عون وبري وميقاتي للبحث بترسيم الحدود.. الموقف موحد

عُقد اجتماع بين الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، في قصر بعبدا، للبحث بالاقتراح المتعلق بترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الاسرائيلي.

وانضم الفريق التقني الى الاجتماع بعد خلوة لبضع دقائق عُقدت بين الرؤساء الثلاثة.

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وقال ميقاتي بعد انتهاء الاجتماع الرئاسي الثلاثي الذي عقد في قصر بعبدا، اليوم الإثنين، لدرس مقترح الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين بشأن ملف الترسيم.

وقال: "لقد دعا رئيس الجمهورية ميشال عون رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة للبحث في العرض المقدم من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية، وسبق هذا اللقاء اجتماع اللجنة التقنية".

وأضاف: "لقد كانت لي وللرئيس بري بعض الملاحظات، واللجنة التقنية أخذت بها كاملة، وسيكون لنا رد سيُرسل إلى الوسيط الأميركي ضمن هذا السياق كاملاً".

وتابع: "أودّ التأكيد أن كافة المسلمات والامور الأساسية تامة ضمن الاتفاق، والأمور متجهة على الطريق الصحيح، وأؤكد أيضاً أن موقفنا موحد لمصلحة لبنان". وأكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "ان الأمور مُتجهة على الطريق الصحيح بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحريّة بين لبنان وإسرائيل"، مشدداً على أن "موقف الجميع في لبنان موحّد بشأن هذا الاتفاق وذلك من أجل مصلحة البلد".وقال ميقاتي بعد انتهاء الاجتماع الرئاسي الثلاثي الذي عقد في قصر بعبدا، اليوم الإثنين، لدرس مقترح الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين بشأن ملف الترسيم.وقال: "لقد دعا رئيس الجمهورية ميشال عون رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة للبحث في العرض المقدم من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية، وسبق هذا اللقاء اجتماع اللجنة التقنية".وأضاف: "لقد كانت لي وللرئيس بري بعض الملاحظات، واللجنة التقنية أخذت بها كاملة، وسيكون لنا رد سيُرسل إلى الوسيط الأميركي ضمن هذا السياق كاملاً".وتابع: "أودّ التأكيد أن كافة المسلمات والامور الأساسية تامة ضمن الاتفاق، والأمور متجهة على الطريق الصحيح، وأؤكد أيضاً أن موقفنا موحد لمصلحة لبنان".

قمحة ونص

وبعد انتهاء اللقاء قال الرئيس نبيه بري: "قمحة ونص"، وذلك بعد تصريح له قبل الاجتماع قال فيه: "إن شاء الله قمحة".