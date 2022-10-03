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لبنان

لدى وصوله إلى بعبدا.. ماذا قال برّي عن "ترسيم الحدود البحرية"؟

Lebanon 24
03-10-2022 | 08:11
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لدى وصولهِ إلى قصر بعبدا للمُشاركة بالاجتماع مع رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي بشأن المُقترح بالمرتبط بترسيم الحدود البحرية، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري رداً على سؤال: "إن شاء الله قمحة". 
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وسبق هذا اللقاء الرئاسيّ الثلاثي اجتماعٌ تقني - استشاري برئاسة عون حضره كلّ من: نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، مستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي، مستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان، مدير عام رئاسة الجمهوريّة أنطوان شقير، عضو هيئة قطاع البترول وسام شباط، ورئيس مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش المُقدّم عفيف غيث. 

وتم خلال الاجتماع عرض الملاحظات التقنية والعسكرية التي سيطلع عليها الرؤساء الثلاثة من أجل اتخاذ القرار المناسب. 
 
 
 

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