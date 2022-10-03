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لبنان

الممثل شوقي متى في ذمة الله

Lebanon 24
03-10-2022 | 08:19
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توفي الممثل القدير شوقي متى، بعد أزمة صحية ألمت به مؤخراً، عن عمر 74 عاماً. 
 
ونعى وزير الثقافية في حكومة تصريف الاعمال محمد المرتضى الممثل شوقي متى. وكتب في حسابه الخاص عبر "تويتر": أخذت "القرار الصعب" وعدت إلى كواليس الحياة "عودة البطل" من انتصاراته الباذخة. وتشهد الشاشتان والمسرح كم من رحلة نضال إبداعي كنت فيها تمضي من ضوء إلى ضوء وترفع اسمك في فضاء الثقافة الفنية إلى مَراقٍ عالية. شوقي متى، أيها البهي في كل ما مثلت وكتبت وأخرجت، مثلك لا يموت!".
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واضاف، "نفسك بالسما وأحر التعازي الى السيدة "ملك" التي ملكت قلبك وعقلك، والى الحبيبين كميل ورامي "احلا شباب" وفق ما كنت تقول،  والى الأهل جميعا في بلدة "عين الجديدة" التي احببتها واحبتك، والى جميع اهل الفن في لبنان والعالم العربي".
 
وكان الممثل القدير ادخل منذ أيام عدّة إلى غرفة العناية الفائقة المركزة بعد أزمة صحيّة ألمّت به مؤخراً.

ومتّى ممثّل ومنتج لبناني ولد في 28 آذار 1948، عمل بين مصر ولبنان، في أفلام عديدة، خاصّة أثناء الحرب الأهليّة اللّبنانية وقد قدّم أكثر من 35 فيلم سينمائي، ثمانية منهم من إنتاجه ستة مسرحيات وعشر مسلسلات تلفزيونية.
 
أسرة "لبنان 24" تتقدم من ذوي الراحل بأحر التعازي، سائلين المولى ان يتغمده فسيح جناته.

المصدر: "رصد" لبنان 24

لبنان

فنون ومشاهير

تعازي ووفيات

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