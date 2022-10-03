سليم استقبل رئيس أركان البحرية البنغلادشية ورابطة قدامى القوات المسلحة

استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم، رئيس أركان القوات البحرية البنغلادشية الفريق أول ركن بحري محمد شاهين إقبال، على رأس وفد مرافق بحضور سفير بنغلادش في لبنان جهانغير المستهيدور رحمان.

وتناول البحث دور القوات البحرية البنغلادشية في إطار قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان (اليونيفيل) وعلاقات التعاون بين قوات البحرية اللبنانية ونظيرتها البنغلادشية.

وشكر الوزير سليم، بنغلادش جهودها في العمل مع اليونيفيل على مدى سنوات في لبنان، ودعم القوات البحرية اللبنانية في مراقبة المياه الإقليمية وتأمين الحماية لأرضنا ومياهنا، مثمناً تضحيات جنودها في البحرية البنغلادشية لا سيما أن انفجار 4 آب كان قد تسبب في إصابة عدد من الجنود البنغلادشيين وفي إلحاق أضرار بالسفينة الحربية، مشدداً على أهمية الدور الذي تقوم به القوة البحرية التابعة لليونيفيل.

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بدوره، أكد الأدميرال إقبال وقوف بنغلادش الدائم الى جانب اللبنانيين والجيش اللبناني، لافتاً الى ما تقوم به البحرية البنغلادشية من مهمات لا سيما على صعيد تبادل الخبرات.

واستقبل الوزير سليم، رئيس رابطة قدامى القوات المسلحة اللواء الركن نقولا مزهر على رأس وفد من الرابطة، عرض لأبرز ما تأمّن من حقوق للعسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد.

وفي هذا الإطار، شكر اللواء الركن مزهر وزير الدفاع على جهوده واهتمامه بأوضاع العسكريين، مشدداً على ان الأساس في حفظ حقوق العسكريين هو متابعتها ضمن الأطر الرسمية والقانونية ،وهذا ما تقوم به الرابطة من أجل تحصيل تلك الحقوق.

وأكد سليم في هذا السياق، أن ما تم إنجازه إيجابي جداً، الا انه تبقى بعض الأمور التي يًعمل على استكمالها لرفع كل غبن يطال عائلات الشهداء وكافة العسكريين في الخدمة أو في التقاعد.

وتحدث الوزير سليم عن مراحل اقرار بعض الحقوق المستحقة للعسكريين، مؤكداً تصميمه على متابعة هذا المسار حتى تثبيت كل الحقوق من مساعدات مدرسية وتقاعدية، ومشدداً على أن رابطة قدامى القوات المسلحة هي الممثل الرسمي الوحيد للعسكريين المتقاعدين والناطق بإسمهم، وهي تجمع تحت لوائها العسكريين من الرتب والأسلاك العسكرية كافة.

واشار الى أنه يتطلع الى توحيد جهود العسكريين ومطالبهم في إطار الرابطة التي لها الصفة القانونية، وهي التي تمثلهم أمام كل الهيئات والمراجع الرسمية والقضائية.

كما استقبل سليم، أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين – المرابطون العميد مصطفى حمدان وتناول معه الاوضاع العامة في البلاد.