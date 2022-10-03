لجنة التربية: الحلبي حصل في جولاته على 30 مليون دولار ستوزع لصناديق "الرسمية"

عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة جلسة برئاسة النائب حسن مراد، في حضور وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال القاضي عباس الحلبي، ومقرر اللجنة النائب ادغار طرابلسي، وعدد من النواب.

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وخلال الجلسة، عرض الحلبي نتائج جولاته الخارجية ومن ضمنها "الحصول على 30 مليون دولار ستوزع على صناديق المدارس الرسمية، والسعي مع الجهات الدولية الى الحصول على المزيد من الاموال لضمان حسن سير السنة الدراسية الحالية".

وبطلب من نواب اللجنة، سيعقد رئيس اللجنة والنواب لقاءات مع رئيس حكومة تصريف الاعمال ووزير المال "للافراج عن المستحقات المالية للاساتذة في القطاع الرسمي كبدل النقل والمساعدات الاجتماعية وغيرها".

وتوافق نواب اللجنة، رئيسا واعضاء، على عقد جلسة للجنة التربية تضم ممثلين للمدارس الخاصة "للبحث في استيفاء الاقساط المدرسية بالدولار، والعمل، وبالتنسيق مع وزير التربية، على اعداد مجموعة من اقتراحات القوانين التي تعنى بالقطاع التربوي".

بدوره، وف عضو لجنة التربية النيابية النائب اشرف بيضون اجتماع لجنة التربية النيابية بـ"المثمر جدا".

واشار بيضون في تصريح، الى "الزيارة التي قام بها الحلبي الى نيويورك بمبادرة فردية منه، لبحث شؤون وهواجس قطاع التربية في لبنان".

وقال: "ان شاء الله، حصيلة هذه الزيارة مبشرة، فقد حصل على وعود، وهناك بعض الامور تحتاج الى تكاتف القوى لتسهيل انطلاق العام الدراسي في المدارس الرسمية والخاصة".

اضاف: "اتخذنا في لجنة التربية توصية لوزارة المالية لقبض المستحقات المترتبة للاساتذة في التعليم المهني وفي التعليم العالي، وهناك ما يتعلق بضرورة استكمال المجالس التحكيمية، وهذه المسألة تعيق تطبيق القانون 515 الذي يلحظ تشكيل مجالس تحكيمية، وهي بحاجة الى مجلس الوزراء، وسنزور معالي وزير المالية ودولة رئيس مجلس الوزراء".

واشار الى ان "وزير التربية عرض لنا بعض الافكار والمقترحات التي تساهم في تذليل العقبات امام انطلاقة العام الدراسي الحالي".

وقال: "القطاع التربوي بحاجة الى تضافر الجهود من اجل انطلاقة العام الدراسي بما يليق بلبنان، وكل الجهود حتى الساعة لم تبصر النور بالنسبة لانطلاقة العام الدراسي في الجامعة اللبنانية، وسنشارك بورشة تعقد في المجلس النيابي من اجل هذا الموضوع وهذا الامر يهم الجميع".