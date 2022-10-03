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لبنان

حضروا الى الكلية في مجمع الحدث لاجراء الامتحانات.. وكانت المفاجأة بإنتظارهم

Lebanon 24
03-10-2022 | 09:05
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علم "لبنان 24" ان الإمتحانات في كلية الحقوق الفرع الأول (مجمع الحدث) للسنة الثانية والثالثة والسنة الدراسية الاولى من الماجستير "M1" قد تأجلت بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر مادة المازوت.
وقد حضر الطلاب الى الكلية من جميع المناطق، وتم الاعتذار منهم وإبلاغهم أن الامتحان تأجل الى يوم آخر يحدد لاحقاً.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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