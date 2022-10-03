البزري: اتفاق الطائف في خطر منذ ولادته

لفت النائب الدكتور عبد الرحمن البزري الى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، دعا لجلسة انتخاب الرئيس يوم الخميس الماضي ليؤكد للجميع أنّه ملتزم بالدستور أولاً، وللحفاظ على مفاتيح اللعبة بيده ثانياً، ولإجراء استطلاع حول آراء ومواقف الكتل من الانتخابات الرئاسية من ناحية ثالثة.

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وقال البزري في حديث لبرنامج "حكي بالسياسة": "لا أحد يمتلك تفاصيل كل اللعبة في المجلس النيابي الجديد، وانتخاب الرئيس ليس فقط عد أصوات"، لافتا الى أن "رئيس الجمهورية يجب أن يكون قادراً على التعامل مع كل الأطراف".

وأوضح البزري أنّ "خيار الورقة البيضاء كان ناتجاً عن قناعة أنّ المشكلة في البلد تحتاج إلى نقاش جدي من ناحية"، وقال: كان محضّر أن تعقد جلسة الخميس بالدورة الأولى فقط وتطيير الدورة الثانية".



وأوضح أنّ رئيس الجمهورية أصبح وفق اتفاق الطائف الضامن والحامي الفعلي لمؤسسات الدولة، مشيرا الى أن "اتفاق الطائف لم يٌنفذ منذ إقراره وهو اليوم في خطر".



وعن لقاء دار الفتوى، أوضح البزري أنّ "هدف اللقاء كان جمع النواب السّنة من كل الأطراف والفئات والآراء ولم يكن مرتبط بالملف الرئاسي".

وأضاف: "نلتقي مع النواب التغييريين مرة ومرتين في الأسبوع وهناك تواصل دائم معهم".



على صعيد آخر، أكّد البزري أنّ ترسيم الحدود بين لبنان و"إسرائيل" هو أحد مؤشرات الانفراج الإقليمي، مضيفاً: "هناك أمل 90% بتوقيع الاتفاق"، مشيراً إلى أنّ التحدي الأساسي هو الاستفادة من الإمكانيات التي ستأتي على لبنان من اتفاق الترسيم.