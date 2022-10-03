اليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصراً

يتم التداول عصر اليوم الإثنين في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 38700 - 38750 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

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وكان يتم التداول صباح اليوم في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 38700 - 38800 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.