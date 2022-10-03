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لبنان

مطلوب للقضاء بجرائم مختلفة.. هكذا أصبح بقبضة الأمن

Lebanon 24
03-10-2022 | 09:53
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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

    في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة التي قامت بها مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشّرطة القضائية، توصّلت إلى تحديد مكان المدعو: - ي. م. (من مواليد عام 1988، لبناني)، المطلوب للقضاء بجرائم تأليف عصابة سرقة وسلب بقوّة السّلاح، تزوير، استعمال مزوّر، احتيال.
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  بتاريخ 23-09-2022، تمكّنت دوريّة من المفرزة من توقيفه بعملية محكمة، على الرغم من محاولته الفرار.

   أودع الموقوف القضاء المختص، بعد أن أجري المقتضى القانوني بحقّه.
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