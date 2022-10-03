تغريدة للبخاري عن السعودية.. هذا ما قاله

غرد سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري على حسابه عبر "تويتر" قائلا: "السعودية تعلن عن استضافة مؤتمر البترول العالمي ال (25) في الرياض في عام 2026".

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وأعلن عن "فوز المملكة العربيةالسعودية بانتخابات مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات لـ 4 سنوات قادمة، لتحافظ على عضويتها في مجلس الاتحاد المستمرة لأكثر من 50 عاما".

#السعودية تُعلن عن استضافة #مؤتمر_البترول_العالمي الـ (25) في الرياض في عام 2026#رؤية_السعودية_2030 pic.twitter.com/1NueowTqTY