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لبنان

لديه مطعم في هذه المنطقة وينشط في تعاطي وترويج المخدرات.. هذا مصيره! (صورة)

Lebanon 24
03-10-2022 | 10:35
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات ليل 1 / 10 / 2022 في بلدة حراجل ـــ كسروان المواطن (ن.ب.) لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها والإتجار بها ولحيازته كمية من الأسلحة والذخائر الحربية. كما دهمت الدورية منزله والمطعم العائد إليه في بلدة فاريا وضبطت كمية من المخدرات.
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سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
 
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